Milano 12:51
43.232 -1,08%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 12:51
9.934 -0,39%
Francoforte 12:51
22.333 -1,24%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 26/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

In forte ribasso l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con un disastroso -1,89%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 24.380,6. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25.334,1. Il peggioramento dell'indice della Borsa di Hong Kong è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23.904,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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