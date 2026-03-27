Analisi Tecnica: USD/CAD del 26/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo
Seduta moderatamente positiva per il cross USD contro "Loonie", che ha chiuso in rialzo a 1,3852.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,3895, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,3766. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,4024.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)