Milano 10:24
43.327 -0,86%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:24
9.926 -0,47%
Francoforte 10:24
22.354 -1,14%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 26/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

Seduta moderatamente positiva per il cross USD contro "Loonie", che ha chiuso in rialzo a 1,3852.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,3895, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,3766. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,4024.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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