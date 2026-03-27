Milano 10:25
43.337 -0,83%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:25
9.929 -0,43%
Francoforte 10:25
22.365 -1,10%

Borsa: Andamento laterale per Francoforte (0%)

Il DAX prende il via a 22.612,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto 0%, a quota 22.612,93 in apertura.
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