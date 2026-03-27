Milano 26-mar
43.702 0,00%
Nasdaq 26-mar
23.587 -2,38%
Dow Jones 26-mar
45.960 -1,01%
Londra 26-mar
9.972 0,00%
Francoforte 26-mar
22.613 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,55%

Hang Seng a 24.992,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,55%
Indice Hang Seng +0,55% a quota 24.992,06 all'apertura pomeridiana.
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