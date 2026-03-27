Borsa: Londra, apertura +0,37%

Milano 10:25
43.337 -0,83%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:25
9.929 -0,43%
Francoforte 10:25
22.365 -1,10%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 +0,37% a quota 10.008,92 dopo l'apertura.
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