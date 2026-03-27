Coiled Therapeutics si è quotata sull'AIM di Londra

(Teleborsa) - Coiled Therapeutics, azienda biotecnologica in fase clinica impegnata nello sviluppo di una nuova generazione di terapie oncologiche mirate, si è quotata sull'Alternative Investment Market (AIM) del London Stock Exchange .



Il principale farmaco dell'azienda, AO-252, è una piccola molecola innovativa, somministrata per via orale, progettata per bloccare la proteina TACC3, spesso sovra-espressa nei tumori aggressivi ma in gran parte assente nelle cellule adulte sane. Questo crea un'ampia finestra terapeutica, consentendo al farmaco di colpire le cellule tumorali con elevata precisione, riducendo al minimo gli effetti collaterali tossici spesso associati alle terapie tradizionali.



L'ammissione della società all'AIM fa seguito a una raccolta fondi di 8,5 milioni di sterline con investitori istituzionali. I proventi contribuiranno ad ampliare lo studio clinico di Fase I in corso negli Stati Uniti per la sua principale indicazione nel tumore alla prostata e verrà valutata una seconda indicazione nel tumore dell'endometrio o dell'ovaio.



"La nostra missione è offrire una speranza di guarigione ai pazienti oncologici che hanno esaurito le opzioni terapeutiche standard - ha commentato Sotirios Stergiopoulos, Executive Chairman di Coiled Therapeutics - Grazie alla nostra terapia in grado di penetrare la barriera ematoencefalica e di colpire la proteina TACC3, ci posizioniamo nel mercato dell'oncologia di precisione, un settore ad alto valore aggiunto, come un'azienda differenziata".



"L'ammissione alla Borsa di Londra offre la piattaforma e la visibilità ideali per supportare le nostre ambizioni di crescita, mentre ci impegniamo a creare un valore significativo a lungo termine, offrendo ai pazienti di tutto il mondo nuove terapie di cui hanno tanto bisogno", ha aggiunto.

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