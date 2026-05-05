Digital Asset, ancora afflussi per 117,8 milioni nell'ultima settimana

(Teleborsa) - Nell'ultima settimana, gli asset digitali hanno registrato afflussi per 117,8 milioni di euro, segnando la quinta settimana in territorio positivo, anche se si tratta del dato più contenuto della serie. E' quanto emerge dall'ultimo report di CoinShares, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.



Il saldo settimanale - sottolinea l'analista ames Butterfill - sottostima una significativa inversione del sentiment nel corso della

settimana: i prodotti hanno infatti registrato quattro giorni consecutivi di deflussi, per un totale di 619 milioni tra lunedì e giovedì, prima che un afflusso di 737 milioni in un’unica seduta, venerdì, riportasse la settimana in positivo. Il dato di venerdì si colloca tra i maggiori afflussi giornalieri del 2026, riflettendo probabilmente un netto miglioramento della propensione al rischio.



Gli AuM complessivi si sono attestati a 155 miliardi di dollari, rimanendo sostanzialmente invariati.



A livello geografico, gli Stati Uniti hanno registrato afflussi per appena 47,5 milioni, in netta decelerazione rispetto agli 1,1 miliardi della settimana precedente e in linea con il tono di avversione al rischio emerso a metà settimana. La Germania si è distinta con afflussi pari a 43,8 milioni di dollari, mentre il Canada ha raccolto 16 milioni, suggerendo una maggiore tenuta della domanda europea durante la fase di debolezza.



Bitcoin ha registrato afflussi per 192,1 milioni, portando i flussi da inizio anno a 4,2 miliardi. Il dato resta inferiore alla media delle tre settimane precedenti, pari a quasi 1 miliardo. I prodotti short-Bitcoin hanno registrato afflussi per 6 milioni. Ethereum ha registrato deflussi per 81,6 milioni, interrompendo una serie di tre settimane consecutive sopra quota 190 milioni.



(Foto: © Wit Olszewski / 123RF)

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