Diasorin, buyback per oltre 21,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Diasorin ha comunicato di aver acquistato 370.663 azioni proprie tra il 24 e il 27 marzo 2026, al prezzo medio di 58,860 euro e per un controvalore pari a 21.817.060,67 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 27 gennaio 2026 e autorizzato dall'Assemblea degli azionisti dello stesso giorno.



Al 27 marzo, Diasorin detiene 5.226.010 azioni proprie, incluse quelle già in portafoglio, pari al 9,34% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, sottotono l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che chiude la seduta con un calo dell'1,62%.









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