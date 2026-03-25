Piazza Affari: andamento sostenuto per DiaSorin
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,44%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DiaSorin, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 58,37 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 60,69. Il peggioramento della società biotecnologica è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 57,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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