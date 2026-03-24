Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per DiaSorin
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che tratta in utile del 3,63% sui valori precedenti.
L'andamento di DiaSorin nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della società biotecnologica mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 56,43 Euro con area di resistenza individuata a quota 58,27. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 55,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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