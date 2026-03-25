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UE approva creazione di joint venture tra EPH e TotalEnergies

Economia, Energia
UE approva creazione di joint venture tra EPH e TotalEnergies
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture tra EPH della Repubblica Ceca e TotalEnergies della Francia. L'operazione riguarda principalmente il settore energetico, in particolare il mercato della generazione flessibile di energia in Italia, Paesi Bassi, Irlanda, Regno Unito e Francia.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, data la limitata posizione di mercato delle società derivante dalla proposta di fusione e il limitato impatto sulla struttura del mercato. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.
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