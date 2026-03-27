Milano 10:26
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Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Oil & Gas
Viene venduto parecchio il comparto petrolifero europeo, che continua la seduta a 589,05 punti.
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