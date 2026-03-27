Francoforte: andamento negativo per Auto1

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Auto1 , con una flessione dell'1,90%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Auto1 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,72%, rispetto a -2,64% del MDAX ).





Il quadro tecnico di Auto1 suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,22 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```