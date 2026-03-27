Francoforte: andamento negativo per Auto1
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Auto1, con una flessione dell'1,90%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Auto1 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,72%, rispetto a -2,64% del MDAX).
Il quadro tecnico di Auto1 suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,22 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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