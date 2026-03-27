Madrid: in calo BBVA

(Teleborsa) - Composto ribasso per Banco di Bilbao , in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della banca spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche complessive di BBVA evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 17,72 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 18,31. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 17,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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