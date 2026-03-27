Marzocchi Pompe, ricavi in calo a 37,1 milioni ma margini stabili

(Teleborsa) - Marzocchi Pompe , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati a 37,1 milioni di euro, in calo del 7,2% rispetto ai 40 milioni del 2024. Il risultato risente di un contesto macroeconomico recessivo che ha colpito in particolare l'industria europea e americana, principali mercati di riferimento del gruppo.



Nel quarto trimestre i ricavi sono cresciuti dell'11,57% rispetto allo stesso periodo del 2024, un'inversione di tendenza che ha permesso di contenere gli effetti negativi dell'anno. Nonostante il calo del fatturato, l'EBITDA adjusted si attesta a 3,46 milioni con un margin al 9,45%, esattamente invariato rispetto al 2024 grazie alla razionalizzazione della struttura produttiva. Il risultato netto è negativo per 0,55 milioni, influenzato da costi non ricorrenti per incentivi all'esodo pari a 0,96 milioni legati alla riduzione volontaria dell'organico di 22 persone.



Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato, ha commentato: "Nel 2025 Marzocchi Pompe ha confermato la solidità del proprio modello di business, dimostrando una buona tenuta dei risultati nonostante un contesto globale che continua ad essere caratterizzato da dinamiche recessive. Il fatto che i ricavi abbiano registrato una significativa ripresa nel quarto trimestre, con un incremento dell'11,57% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è l'evidenza di un progressivo miglioramento nel corso dell'anno, che pone basi solide per l'evoluzione futura del Gruppo."



Il consiglio ha proposto la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,06 euro lordi per azione, prelevato dalla riserva straordinaria, con stacco cedola l'11 maggio 2026.

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