VIMI Fasteners, ricavi salgono a 56,9 milioni e margini in crescita al 13,2%

(Teleborsa) - VIMI Fasteners , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico per i settori automotive, industriale, oil&gas e aerospace, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati a 56,9 milioni di euro (+1,4% rispetto ai 56,2 milioni del 2024), nonostante un contesto segnato da dazi americani e instabilità geopolitica. Gli ordini in ingresso crescono del 10,6% con un portafoglio ordini a fine anno di 37,9 milioni, in netto miglioramento rispetto ai 31,4 milioni del 2024.



L'EBITDA sale a 7,5 milioni con un margin al 13,2% (dal 11,3% del 2024), grazie alle attività di razionalizzazione dei costi e miglioramento dell'efficienza produttiva. Il risultato netto è positivo a 1,45 milioni (da 0,53 milioni nel 2024). L'indebitamento finanziario netto scende a 19,6 milioni da 20,7 milioni, nonostante l'incremento di 3,3 milioni legato alla contabilizzazione IFRS 16 per il rinnovo di contratti di locazione.



Il consiglio propone un dividendo di 0,10 euro per azione, con stacco cedola il 18 maggio 2026, e ha approvato un piano di stock option 2026-2029 riservato agli amministratori esecutivi e ai dipendenti del gruppo, per un massimo di 600.000 azioni.

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