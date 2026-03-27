Metriks AI, 2025 in forte crescita con VdP e utile netto pro-forma raddoppiati

(Teleborsa) - Il Cda di Metriks AI - AI Data Company proprietaria dell’ecosistema Metriks Suite che integra dati, AI Agent e competenze umane per supportare aziende e professionisti nel loro percorso di crescita - ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.



Al fine di consentire una corretta interpretazione dell’evoluzione economico-finanziaria del Gruppo, i dati consolidati al 31 dicembre 2025 includono il contributo delle società acquisite nel corso dell’esercizio esclusivamente a partire dalla rispettiva data di primo consolidamento.

In considerazione delle variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento, sono stati pertanto predisposti dati pro-forma, che riflettono l’inclusione delle principali società acquisite per l’intero esercizio, come se le stesse fossero state consolidate sin dall’inizio del periodo di riferimento.



Nel periodo, il Gruppo ha conseguito risultati economico-finanziari in forte crescita. Su base consolidata, il Valore della Produzione si attesta a Euro 8,3 milioni, in crescita del +45,1% rispetto a Euro 5,7 milioni su base pro-forma al 31 dicembre 2024 (Euro 11,4 milioni su base pro-forma 2025, +100,2%). I Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni raggiungono Euro 7,7 milioni, in crescita del +38,7% rispetto a Euro 5,5 milioni su base pro-forma 2024 (Euro 10,7 milioni su base pro-forma 2025, +92,2%). L’EBITDA si attesta a Euro 2,0 milioni, in crescita del +94,6% rispetto a Euro 1,0 milione su base pro-forma 2024 (Euro 2,4 milioni su base pro-forma 2025, +130,8%), con un EBITDA margin pari al 24,0% (20,6% su base pro-forma 2025). Il Risultato Netto è positivo per Euro 0,6 milioni, in crescita del +105,6% rispetto a Euro 0,3 milioni su base pro-forma 2024 (Euro 0,7 milioni su base pro-forma 2025, +147,0%).

L'Indebitamento Finanziario Netto consolidato è negativo per Euro 0,2 milioni (cash positive), in significativo miglioramento rispetto a Euro 2,1 milioni (cash negative) al 31 dicembre 2024.



Il Presidente e AD Tiziano Cetarini ha dichiarato: “Il 2025 ha rappresentato per Metriks un anno di svolta e di profonda trasformazione, segnando il passaggio a una nuova fase di maturità industriale e organizzativa. La quotazione su Euronext Growth Milan, l’espansione per linee esterne e il continuo sviluppo dell’ecosistema proprietario hanno consentito al Gruppo di compiere un rilevante salto dimensionale, rafforzandone il posizionamento competitivo e la capacità esecutiva. Oggi il Gruppo può contare su circa 100 professionisti, distribuiti in cinque hub territoriali tra Lombardia, Toscana e Umbria, e su un portafoglio di oltre 1.800 clienti,

a testimonianza di una crescita che è al tempo stesso industriale, tecnologica e territoriale. Guardiamo al futuro con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il nostro ruolo di AI Data Company di riferimento per PMI e professionisti, facendo leva su un modello scalabile, data-driven e fortemente orientato alla creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo. In questo percorso, continueremo a rafforzare il nostro impegno in ambito ESG, coerentemente con la nostra natura di Società Benefit e con le iniziative rendicontate nella Relazione di Impatto, promuovendo al contempo lo sviluppo di un ecosistema capace di attrarre, valorizzare e trattenere i migliori talenti.”

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