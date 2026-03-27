New York: seduta molto difficile per Carnival
(Teleborsa) - Ribasso per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che passa di mano in perdita del 6,09%.
L'andamento di Carnival nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo di Carnival ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 24,9 USD. Supporto a 23,15. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 26,65.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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