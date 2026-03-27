Parigi: giornata depressa per Engie

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale , che presenta una flessione dell'1,85%.



L'andamento di Engie nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di medio periodo di Engie ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 27,07 Euro. Supporto a 26,11. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 28,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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