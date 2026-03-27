Parigi: scambi negativi per Schneider Electric

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo industriale francese , con un ribasso del 2,37%.



Lo scenario su base settimanale di Schneider Electric rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario della multinazionale dei prodotti elettrici si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 230,4 Euro. Prima resistenza a 236,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 228,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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