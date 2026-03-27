Piazza Affari: andamento negativo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che presenta una flessione del 2,29%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di STMicroelectronics rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, il produttore di chip è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,91 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,42. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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