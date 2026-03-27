Piazza Affari: andamento negativo per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che presenta una flessione del 2,29%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di STMicroelectronics rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, il produttore di chip è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,91 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,42. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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