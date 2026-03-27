PLC, primi contratti nel BESS per 9 milioni di euro

(Teleborsa) - PLC , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha sottoscritto, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con Huawei Italia, con una società veicolo del Gruppo Neoen, player di riferimento nell'ambito della produzione di energia da fonti rinnovabili, due contratti relativi ad un impianto di storage energetico (BESS) da 25 MW sito in provincia di Udine.



I contratti hanno ad oggetto: la costruzione e la messa in servizio dell'impianto, incluse le opere di connessione alla rete, tra cui la stazione di trasformazione AT/MT ed i cavidotti AT-MT (balance of plant); l'operation & maintenance delle infrastrutture elettriche e dell'impianto stesso per un periodo di 20 anni.



La fornitura e la manutenzione dei sistemi di accumulo energetico e di conversione saranno a cura, all'interno dei costituendi RTI, di Huawei Italia. Il valore complessivo dell'appalto per le attività di costruzione supera 20 milioni di euro, di cui oltre 9 milioni di competenza di PLC. Il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata è pari a 8 milioni per le attività di O&M, di cui 2 milioni di competenza di PLC Service.



PLC realizzerà le attività oggetto di affidamento con mezzi propri; i termini e le condizioni dei contratti sono in linea con la prassi di mercato per progetti di questa natura comprese, tra l'altro, tempistiche di pagamento ad avanzamento lavori e penali in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma concordato o di underperformance. Il completamento delle attività di costruzione è previsto entro il secondo semestre del 2027; al termine delle stesse inizierà l'O&M.



(Foto: Sungrow EMEA su Unsplash)

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