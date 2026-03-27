Milano 10:35
43.338 -0,83%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:35
9.941 -0,31%
Francoforte 10:35
22.387 -1,00%

Prezzi consumo Spagna (YoY) in marzo

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo Spagna (YoY) in marzo
Spagna, Prezzi consumo in marzo su base annuale (YoY) +3,3%, in aumento rispetto al precedente +2,3% (la previsione era +3,6%).
Condividi
```