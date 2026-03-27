Private Equity, Oaktree soddisfa il 100% dei riscatti nel primo trimestre

(Teleborsa) -

Oaktree Strategic Credit Fund ha annunciato la decisione di onorare integralmente le richieste di rimborso ricevute nel primo trimestre del 2026, pari all'8,5% delle azioni, nonostante l'ondata di riscatti che sta interessando il settore del credito privato. Secondo quanto riportato nei documenti normativi depositati presso la SEC, il fondo riacquisterà direttamente circa 13,9 milioni di azioni (il 6,8% di quelle in circolazione). Per soddisfare la totalità delle richieste e superare il consueto limite trimestrale del 5%, la società madre Brookfield interverrà acquistando un ulteriore 1,7% di azioni.



L'affiliata Brookfield OSCF Investor LLC ha concordato l'acquisto di una quota di azioni da un investitore esistente tramite una nota promissoria emessa il 24 marzo, garantendo così il soddisfacimento del 100% delle istanze dei soci. Questa strategia riflette la forte collaborazione tra il fondo e il suo consulente d'investimento.



L'impennata dei rimborsi segue un periodo di forte scrutinio sul settore del credito privato (valutato circa 2.000 miliardi di dollari). Mentre alcuni gestori hanno limitato i rimborsi ai tetti standard, Oaktree, così come Blackstone, ha scelto la via della liquidità totale, forte di una posizione finanziaria solida: al 23 marzo, il fondo disponeva infatti di 1,8 miliardi di dollari in liquidità e linee di credito.



Il prezzo di acquisto finale sarà basato sul valore patrimoniale netto (NAV) al 31 marzo 2026 e verrà reso noto ufficialmente nel mese di maggio.