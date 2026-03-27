USA: giudice blocca il bando del Pentagono contro Anthropic

(Teleborsa) - Un giudice federale degli Stati Uniti ha bloccato temporaneamente il tentativo del Pentagono di inserire Anthropic in una "lista nera", segnando una battuta d'arresto per l'amministrazione di Donald Trump in una disputa ad alto rischio sull'uso militare dell'intelligenza artificiale.



Il giudice distrettuale Rita Lin ha stabilito che il governo non può applicare immediatamente la designazione di Anthropic come "rischio per la catena di approvvigionamento" della sicurezza nazionale. Tale etichetta avrebbe impedito alla società di ottenere contratti federali. Secondo il giudice, le azioni dell'amministrazione potrebbero essere state finalizzate a punire l'azienda per la sua posizione pubblica sulla sicurezza dell'IA, piuttosto che a rispondere a reali preoccupazioni di sicurezza nazionale.



La controversia nasce dal rifiuto di Anthropic di consentire l'uso dei propri modelli di IA per armi autonome o sorveglianza interna. La società ha sostenuto che il provvedimento violasse i propri diritti costituzionali, inclusi la libertà di parola e il giusto processo, lamentando di non aver avuto l'opportunità di contestare la decisione. Il Pentagono ha difeso la legittimità della mossa, definendola necessaria per proteggere i sistemi militari da potenziali rischi.



La sentenza rappresenta una vittoria iniziale per Anthropic, sebbene il caso giudiziario complessivo rimanga aperto.



(Foto: David B. Gleason CC BY-SA 2.0)

Condividi

```