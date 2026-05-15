Anthropic diffida le piattaforme non autorizzate: nulli i trasferimenti delle sue azioni private

La società di intelligenza artificiale dietro Claude indica otto operatori del mercato secondario e avverte gli investitori: ogni cessione senza approvazione del board è invalida

(Teleborsa) - Anthropic ha intensificato la sua offensiva contro il mercato grigio delle proprie azioni, pubblicando un aggiornato avviso agli investitori in cui denuncia una pluralità di piattaforme che, a suo dire, non sono autorizzate a vendere o trasferire titoli della società. L'azienda ha nominato Open Doors Partners, Unicorns Exchange, Pachamama Capital, Lionheart Ventures, Hiive (nuove offerte), Forge Global (nuove offerte), Sydecar e Upmarket come soggetti non autorizzati a fornire accesso all'acquisto o alla vendita delle sue azioni.



Il messaggio della società è netto. "Qualsiasi vendita o trasferimento di azioni Anthropic, o di qualsiasi interesse in azioni Anthropic, offerto da queste società è nullo e non sarà riconosciuto nei nostri libri e nelle nostre registrazioni", si legge nella pagina di supporto dell'azienda. Sia le azioni privilegiate sia quelle ordinarie sono soggette alle restrizioni al trasferimento contenute nello statuto: ogni cessione non approvata dal Consiglio di amministrazione è considerata invalida, e il presunto acquirente non sarebbe riconosciuto come azionista, perdendo ogni diritto societario.



Il nodo degli SPV e dei prodotti tokenizzati



Un capitolo centrale dell'avviso riguarda i veicoli di investimento collettivo. Anthropic non consente a special purpose vehicle (SPV) di acquisire le proprie azioni e considera nullo qualsiasi trasferimento a un SPV; sono inoltre vietate le offerte di investimento in round di finanziamento passati o futuri tramite tali strutture. La società ha inoltre precisato che i terzi che dichiarano di offrire le sue azioni a investitori retail tramite vendite dirette, contratti forward o titoli tokenizzati potrebbero essere fraudolenti o privi di valore, in un contesto in cui le piattaforme crypto stanno moltiplicando i prodotti che promettono esposizione alle società tecnologiche private.



Il tema delle valutazioni anomale è un altro elemento delicato. Il cruscotto di PreStocks indicava recentemente per Anthropic una valutazione implicita superiore a 1,5 trilioni di dollari e una capitalizzazione di mercato di circa 1,37 trilioni, nonostante la piattaforma detenesse asset totali per circa 23 milioni di dollari. Dopo la pubblicazione dell'avviso, il prezzo dei token legati alle azioni Anthropic su PreStocks è arrivato a cedere fino al 46%, scendendo a 762 dollari, secondo i dati di CoinGecko.



Le repliche delle piattaforme



Alcuni operatori coinvolti hanno preso le distanze. Forge Global ha sostenuto di essere stata inserita per errore, dichiarando a TechCrunch di stare lavorando con Anthropic per la rimozione del proprio nome dall'avviso. Hiive ha rivendicato di aver investito significativamente in infrastrutture legali, di compliance e di due diligence e che tutti i trasferimenti facilitati sono approvati dall'emittente, mentre Sydecar ha precisato di richiedere ai promotori di attestare la disponibilità dei consensi necessari dalle società emittenti.



La stretta arriva in una fase delicata per Anthropic. Bloomberg News ha riferito che la società è in trattative preliminari con investitori per raccogliere almeno 30 miliardi di dollari di nuovo capitale, in quello che potrebbe diventare il suo più grande round di finanziamento. Anche OpenAI ha pubblicato una policy analoga, segnalando che trasferimenti azionari non autorizzati, inclusi SPV, interessi tokenizzati e contratti forward, possono essere nulli e privi di valore economico per l'acquirente.

Condividi

```