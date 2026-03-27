Vola a Piazza Affari SOL

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari , che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,98%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di SOL evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso SOL rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di SOL suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 51,37 Euro con tetto rappresentato dall'area 54,87. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 49,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```