Vola a Piazza Affari SOL
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,98%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di SOL evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso SOL rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di SOL suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 51,37 Euro con tetto rappresentato dall'area 54,87. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 49,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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