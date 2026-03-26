SOL, l'utile sale a 167 milioni nel 2025. Dividendo di 0,45 euro

(Teleborsa) - SOL , società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell’assistenza medicale a domicilio, ha chiuso l'esercizio 2025 con un fatturato consolidato di 1.776,1 milioni di euro, segnando una variazione positiva del +10,3% rispetto all'anno precedente (di cui -0,7 pp di effetto cambi e +1,9 pp di variazione del perimetro di consolidamento). La crescita è stata sostenuta sia dal mercato nazionale (677,1 milioni di euro, +9% rispetto al 2024) sia dai mercati esteri (1.099 milioni di euro, +11,1% rispetto al 2024).



Il Margine Operativo Lordo (MOL) si è attestato a 451,7 milioni di euro (pari al 25,4% del fatturato), in crescita rispetto ai 403,8 milioni (pari al 25,1% del fatturato del 2024). L'Utile Netto Consolidato ha raggiunto quota 167 milioni di euro (rispetto a 147,7 milioni del 31 dicembre 2024).



L'indebitamento finanziario netto ammonta a 484,3 milioni di euro, di cui 95,2 milioni per affitti (IFRS 16), a fronte di investimenti e acquisizioni effettuati durante l’anno per 248,5 milioni. Gli investimenti materiali e immateriali realizzati nel corso del 2025 ammontano a 231,3 milioni di euro, con un Capex pari al 13%.



"Nonostante il persistere di incertezze geopolitiche e la volatilità dei costi energetici esacerbata dai recenti conflitti in Medio Oriente, guardiamo al 2026 con fiducia - ha commentato il presidente Aldo Fumagalli Romario - Continueremo a investire nell'innovazione e a valutare nuove opportunità di partnerships ed acquisizioni per consolidare la nostra crescita nei settori di riferimento".



Il CdA proporrà all’assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,450 euro (0,390 relativo al bilancio 2024) per azione ordinaria, che sarà messo in pagamento dal 20 maggio 2026, previo stacco della cedola n. 28 il giorno 18 maggio 2026 e record date il 19 maggio. 2026

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