Analisi Tecnica: EUR/CAD del 10/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / CAD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,21%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,6371 con primo supporto visto a 0,6326. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,6306.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
