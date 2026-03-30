Analisi Tecnica: EUR/YEN del 29/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 marzo
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 184,811. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 183,949. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 183,649.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)