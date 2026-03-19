Forte calo del mercato di Tokyo, la BOJ lascia i tassi invariati come previsto

(Teleborsa) - Seduta a tinte rosse per le principali Piazze asiatiche, con il Giappone che ha guidato i ribassi dopo che, come ampiamente previsto, la Bank of Japan ha mantenuto i tassi di interesse invariati - con il suo tasso overnight call allo 0,75% - segnalando cautela riguardo agli effetti inflazionistici dell’aumento dei prezzi dell’energia dovuto alla guerra tra Stati Uniti-Israele e Iran.



A picco Tokyo , con il Nikkei 225 che accusa un ribasso del 3,66%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse su Shenzhen, che continua la giornata all'1,00%. Pessimo il mercato di Hong Kong (-1,83%); con analoga direzione, in forte calo Seul (-2,59%). Pesante la Borsa di Mumbai (-2,24%); sulla stessa linea, depresso il mercato di Sydney (-1,77%).



Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro la valuta nipponica , che sta facendo un moderato +0,01%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell' euro nei confronti della divisa cinese , che scambia con una variazione percentuale dello 0,43%. Seduta trascurata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra un timido +0,04%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,27%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,81%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Giovedì 19/03/2026

00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -9,6%; preced. 19,1%)

05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 2,2%; preced. -0,1%)



Martedì 24/03/2026

00:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,5%)

01:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 52,8 punti).

Condividi

```