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Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,11%)
Il Dow Jones termina gli scambi a 45.216,63 punti
In breve
,
Finanza
30 marzo 2026 - 22.03
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente +0,11%, archiviando la seduta a 45.216,63 punti.
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