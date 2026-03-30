Milano 17:35
43.823 +1,02%
Nasdaq 22:00
22.953 -0,78%
Dow Jones 22:03
45.216 +0,11%
Londra 17:40
10.128 +1,61%
Francoforte 17:37
22.563 +1,18%

Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,11%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 45.216,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,11%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente +0,11%, archiviando la seduta a 45.216,63 punti.
Condividi
```