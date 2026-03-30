Milano 11:41
43.413 +0,08%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
45.167 -1,73%
Londra 11:41
10.025 +0,57%
Francoforte 11:41
22.278 -0,10%

Borsa: Londra, apertura -0,04%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,04%
Indice FTSE-100 -0,04% a quota 9.963,16 dopo l'apertura.
Condividi
```