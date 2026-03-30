Milano 11:43
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Crediti consumo Regno Unito (MoM) in febbraio

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Crediti consumo Regno Unito (MoM) in febbraio
Regno Unito, Crediti consumo in febbraio su base mensile (MoM) 1,94 Mld £, in aumento rispetto al precedente 1,83 Mld £ (la previsione era 1,6 Mld £).

(Foto: © Eros Erika/123RF)
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