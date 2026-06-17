Appuntamenti macroeconomici del 17 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 17/06/2026
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 1,2%; preced. -9,4%)
01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -564,6 Mld ¥; preced. 299,3 Mld ¥)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (atteso 4%; preced. 4%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 2,8%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,7%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,4%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 10,8%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,9%)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 74,8 punti)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,4%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -4,5 Mln barili; preced. -7,23 Mln barili)
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