EGLA, la perdita si allarga a 3,1 milioni di euro nel primo trimestre. Guidance confermata

(Teleborsa) - EuroGroup Laminations (EGLA), società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi pari a 203,5 milioni di euro, in flessione rispetto a 221,1 milioni del primo trimestre 2025. A cambi costanti, i ricavi sarebbero stati pari a 213,6 milioni con una diminuzione pari al 3,4%. I ricavi E-mobility solutions sono stati pari a 117,9 milioni, in riduzione del 9,4% a cambi costanti, per effetto del permanere di condizioni macroeconomiche sfavorevoli in USA e Messico, compensate da segnali di recupero sul mercato europeo; i ricavi Industrial & Infrastructure solutions sono stati pari a 85,7 milioni, in crescita del 6,1% a cambi costanti, grazie principalmente alla ripresa del mercato europeo e al contributo stabilizzante del segmento.



L'EBITDA Adjusted sono stati pari a 17,1 milioni di euro (23,5 milioni nel Q1 2025), influenzato dalla riduzione dei volumi e dal permanere di pressioni sui costi, con un EBITDA Adjusted Margin pari all'8,4% (10,6% nel Q1 2025). L'EBIT è stato pari a 1,6 milioni di euro (9 milioni nel Q1 2025) a seguito dei costi di ammortamento per 13,7 milioni, coerenti con il piano di investimenti industriali a supporto della crescita del segmento E-mobility solutions. Il risultato netto è stato negativo per 3,1 milioni di euro (negativo per 2,1 milioni nel Q1 2025).



L'indebitamento finanziario netto (post effetto IFRS16) al 31 marzo 2026 è stato pari a 288,3 milioni di euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2025 (219,4 milioni) con una leva finanziaria del 3,5x (2,5x al 31 dicembre 2025).



Il Portafoglio ordini del segmento E-mobility solutions si attesta a un valore di 2,6 miliardi di euro, in linea rispetto al valore stimato a febbraio 2026 pari a 2,7 miliardi. Il valore della Pipeline alla data di fine aprile 2026 si attesta a 1,9 miliardi.



"Nel primo trimestre i risultati si sono mantenuti in linea con le aspettative in un contesto macroeconomico e di mercato ancora complesso - ha commentato l'AD Marco Arduini - In particolare, l'area Industrial & Infrastructure solutions ha confermato il proprio ruolo di stabilizzazione, grazie alla flessibilità delle nostre piattaforme operative e alla diversificazione dei mercati di riferimento. Nel segmento E-mobility solutions, che nel 2026 rimarrà penalizzato dal cambio di rotta politica in USA, rileviamo segnali incoraggianti guidati da nuovi sviluppi tecnologici, quali i veicoli a guida autonoma e i robotaxi, che vedono il nostro Gruppo coinvolto come uno dei partner di riferimento. Sul fronte della marginalità prosegue il programma di miglioramento della performance operativa i cui effetti saranno progressivamente più visibili nel corso dell'anno".



"Anche il nuovo finanziamento recentemente siglato con un pool di primarie banche rappresenta un passo significativo aumentando la flessibilità della struttura finanziaria - ha aggiunto - Alla luce dei risultati del primo trimestre, dell'esecuzione del programma di miglioramento della performance operativa e del ramp-up dei nuovi progetti, confermiamo la guidance per il 2026, esercizio che si conferma anno di transizione".

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