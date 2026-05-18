OVS continua il buyback e acquista azioni per circa 750 mila euro

(Teleborsa) - OVS , nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra l'11 e il 15 maggio 2026, complessivamente 144.932 azioni ordinarie (pari allo 0,057% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 5,1729 euro, per un controvalore pari a 749.713,13 euro.



Al 18 maggio, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 12.345.904 azioni proprie pari al 4,841% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, sostanzialmente invariata la seduta per OVS , che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.











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