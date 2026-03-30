Fine Foods acquista azioni proprie per 715 mila euro
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 23 al 27 marzo 2026, complessivamente 86.500 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 8,2691 euro per un controvalore pari a 715.273,93 euro.
A seguito degli acquisti indicati, al 27 marzo il produttore italiano di integratori alimentari detiene 2.241.733 azioni proprie, pari all'8,7704% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, Fine Foods & Pharmaceuticals registra una flessione dello 0,24% rispetto alla vigilia e si attesta a 8,2 euro.
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