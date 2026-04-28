Eventi e scadenze del 28 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 28/04/2026

Appuntamenti:

Banca d'Italia - Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia

FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria

BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

09:00 - Blue Capital Forum - Hotel Magna Pars, Milano - Il Forum riunisce armatori, leader d'impresa, istituzioni finanziarie e professionisti. Focus sul rapporto tra impresa e capitale, l'evoluzione degli investimenti nello shipping e il ruolo di porti, infrastrutture, mercati e normative. Interverranno, tra gli altri, Nicola Zaccheo, Presidente – Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), Carlos Balestra di Mottola, CEO – d’Amico International Shipping, Luca Tavano, Head of Mid & Small Caps, Primary Markets – Borsa Italiana e molti altri

10:00 - BCE - Risultati dell'indagine sulle aspettative dei consumatori della BCE - Marzo 2026

11:30 - Presentazione XVII rapporto Osservatorio AUB - Camera dei Deputati - L'Osservatorio AUB, promosso da AIDAF, UniCredit, Cattedra AIDAF-EY di Strategia delle Aziende Familiari (Università Bocconi) e Fondazione Angelini, con il supporto di Borsa Italiana e ELITE, offre un'analisi delle caratteristiche e delle performance economico-finanziarie della rinnovata popolazione di imprese familiari italiane. Tra gli interventi, Sergio Marullo di Condojanni, AD Angelini Industries e Angelini Pharma, Cristina Bombassei, Presidente AIDAF e Anna Ascani, Vicepresidente della Camera

12:00 - Mastercard Cybersecurity Day: Sicurezza informatica, tra impatti, trend e best practice - Spaces Turati, Milano - Incontro dedicato all'evoluzione della cybersecurity in Italia, tra trend emergenti e impatto sul sistema economico e sui consumatori. Dalla prevenzione predittiva alle nuove tipologie di frode, fino al ruolo delle tecnologie e dell'intelligence nella protezione dei pagamenti. Interverranno, Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard e Lorenzo Giudici, Business Development Security Solutions di Mastercard

12:00 - Camera dei Deputati - DFP, audizione Cavallari - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari

13:00 - Camera dei Deputati - Disabilità dei minori, audizione Abodi e De Sanctis - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza svolge le audizioni di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, e di Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola

19:30 - BCE - Christine Lagarde - Cena informale e scambio di opinioni tra Christine Lagarde e il Consiglio direttivo con la Commissaria europea per i Servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti, Maria Luís Albuquerque, a Francoforte

20:00 - Camera dei Deputati - Documento finanza pubblica, audizione Giorgetti - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione del ministro Giancarlo Giorgetti

20:00 - Camera dei Deputati - DFP, audizione Giorgetti - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, svolgono l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT; Regolamento BTP Short - BTP€i

Aziende:

A2A - Assemblea: Assemblea degli azionisti A2A presso il Museo Diocesano di Brescia alle ore 10.00

Aquafil - Assemblea: Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2025

Avio - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025. Presentazione del Bilancio consolidato e della Rendicontazione di Sostenibilità

Barclays - Risultati di periodo

Biesse - Assemblea: Bilancio

Bolognafiere - Assemblea: Bilancio

Caltagirone SpA - Assemblea: Bilancio

Christian Dior - Risultati di periodo

Coca Cola - Risultati di periodo

Cy4Gate - Assemblea: Bilancio

doValue - Assemblea: Bilancio

Edison International - Risultati di periodo

Enervit - Assemblea: Bilancio

General Motors - Risultati di periodo

LU-VE Group - Assemblea: Bilancio

Neodecortech - Assemblea: Bilancio

Novartis - Risultati di periodo

Olidata - CDA: Bilancio

Orsero - Assemblea: Bilancio

Rai Way - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 (unica convocazione)

Renovalo - CDA: Bilancio

S&P Global - Risultati di periodo

Safilo - Assemblea: Bilancio

Spotify Technology - Risultati di periodo

Starbucks - Risultati di periodo

Sysco - Risultati di periodo

Visa - Risultati di periodo

Zest - Assemblea: Bilancio

Zignago Vetro - Assemblea: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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