Insurtech Investment Index 2025: "Crescono gli investimenti. Grandi compagnie trainano l'innovazione"

Investimenti in startup a 541,6 milioni, progetti interni a 489 milioni. L'indice sale a 19/30

(Teleborsa) - Gli investimenti nel settore Insurtech in Italia continuano a crescere nel 2025, trainati, ancora una volta, dalle grandi compagnie assicurative tradizionali. Il livello complessivo di digitalizzazione del mercato italiano segna un lieve miglioramento, con l'indice che sale a 19/30 rispetto al 18/30 dall'anno precedente. A spingere gli investimenti sono soprattutto le grandi compagnie assicurative: la spinta innovativa del mercato rimane infatti concentrata su pochi player tradizionali, senza i quali il progresso complessivo del settore risulterebbe significativamente più lento. È quanto è emerso dalla terza edizione dell'evento "AI & Insurtech – Dalla sperimentazione all'infrastruttura: governare l'AI nel settore assicurativo", promosso da Italian Insurtech Association e co-promosso da SHARE, appuntamento di riferimento che analizza l'evoluzione dell'intelligenza artificiale nel settore assicurativo. Durante l'evento, svoltosi il 26 marzo a Milano, è stata presentata la nuova edizione dell'Insurtech Investment Index 2025, realizzato da IIA ed elaborato dall'Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, che monitora lo stato di avanzamento degli investimenti e il grado di innovazione del settore assicurativo in Italia.



Nel 2025, il 55% delle compagnie analizzate ha effettuato almeno un investimento in startup Insurtech, segnando un aumento di 17 punti percentuali rispetto al 38% del 2024. Ancora più significativo è l'incremento del capitale investito, che ha raggiunto i 541,6 milioni di euro, rispetto ai 38 milioni dell'anno precedente – un balzo che riflette operazioni di dimensioni molto più rilevanti da parte di un numero selezionato di grandi player. Il numero di operazioni è invece sceso da 11 a 9, a conferma di un approccio sempre più mirato e selettivo.



Ancora più marcato è l'aumento degli investimenti in progetti innovativi interni: le compagnie hanno totalizzato 489 milioni di euro nel 2025, in crescita rispetto ai 375 milioni del 2024. Il 91% delle compagnie del campione analizzato ha avviato almeno un progetto interno, +6 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Il numero complessivo di operazioni è tuttavia sceso da 145 a 131, segnale che il mercato sta concentrando le risorse su iniziative di maggiore portata e valore medio più elevato (3,7 milioni per progetto, contro 2,8 nel 2024), piuttosto che moltiplicare il numero di sperimentazioni.



Le partnership con progetti Insurtech mostrano un segnale in controtendenza: 35 accordi nel 2025, rispetto ai 38 del 2024. Cresce però la quota di compagnie con almeno una partnership attiva, che sale al 50% (+12 punti percentuali), e aumenta significativamente la media per azienda, passata da 2,9 a 7 partnership. Anche qui il quadro è quello di un mercato che seleziona e consolida, piuttosto che esplorare in maniera differenziata.



"I dati del 2025 mostrano una positiva crescita degli investimenti, che tuttavia – ha dichiarato Filippo Renga, Direttore dell'Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano – vengono trainati ancora da pochi grandi player tradizionali. Tale trend è sintomo di un mercato che nel suo complesso non è ancora riuscito a fare quel salto verso una collaborazione strutturata con le realtà più innovative: le partnership con startup sono infatti in calo da due anni, mentre crescono i progetti sviluppati internamente. Le compagnie assicurative preferiscono internalizzare l'innovazione piuttosto che co-svilupparla con l'ecosistema".



"Come confermano i dati del Politecnico, il 2026 – ha dichiarato Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di IIA e Yolo – è l'anno dell'industrializzazione dell'AI nel settore assicurativo: usciamo dalla fase di pura sperimentazione per avviare una produzione su scala. I numeri lo confermano — dopo un 2025 chiuso con oltre un miliardo di investimenti complessivi nel settore, il 2026 segna una previsione di 250 milioni destinati all'Intelligenza Artificiale, pari a circa il 15% della spesa totale. È un salto significativo, che però deve essere accompagnato da un cambio di approccio altrettanto deciso di tutto l'ecosistema: investire in AI significa investire in competenze, in architetture tecnologiche proprietarie e in una governance capace di governare sistemi sempre più complessi".



Per il 2026, le compagnie assicurative prevedono un livello di investimenti in startup Insurtech sostanzialmente invariato rispetto al 2025 (punteggio medio di 3 su una scala da 1 a 5). Il segnale è quello di un mercato che, dopo la forte accelerazione dei volumi registrata nel 2025, si appresta a consolidare le posizioni acquisite piuttosto che accelerare ulteriormente.

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