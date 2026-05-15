Aeroporto di Bologna, nel primo trimestre ricavi ed Ebitda in crescita

(Teleborsa) - L' Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ha chiuso il primo trimestre 2026 con 2.241.454 passeggeri (+5% rispetto al Q1 2025) e 17.362 movimenti (+3,5%), con il load factor medio in miglioramento all'83,6% (dall'82,3%). La crescita è stata trainata dal traffico low cost (+7,9%), mentre quello legacy ha registrato una lieve flessione (-0,6%). Il traffico cargo si attesta a 13.328 tonnellate (+3,5%).



I ricavi crescono del 16% a 42 milioni di euro, con i ricavi aeronautici a 16,9 milioni (+7,9%) e i ricavi per servizi di costruzione, legati al programma di investimenti infrastrutturali, a 12,5 milioni (+57,1%). I costi aumentano del 19% a 31,9 milioni, principalmente per gli investimenti infrastrutturali e il rinnovo del CCNL a giugno 2025. L'EBITDA cresce del 6,6% a 10,1 milioni, l'EBIT è sostanzialmente stabile a 5,1 milioni (+0,7%). L'utile netto consolidato scende a 2,6 milioni da 3,1 milioni, per effetto dei maggiori oneri finanziari legati al finanziamento BEI. La PFN è negativa per 46,8 milioni (da -26,3 milioni a fine 2025), riflettendo gli investimenti del trimestre pari a 12,7 milioni, di cui 9,3 milioni di natura infrastrutturale.



Ad aprile i passeggeri hanno superato quota un milione a 1.050.047 (+2,5%), con i primi quattro mesi dell'anno a 3.289.312 passeggeri (+4,2%). Gli slot per la stagione estiva 2026 risultano confermati senza revisioni di capacità legate al conflitto nel Golfo. L'esposizione diretta dello scalo alle dinamiche del Medio Oriente è stimata a circa il 2% del traffico.



L'AD Nazareno Ventola ha dichiarato: "Nel primo trimestre abbiamo continuato a registrare una crescita del traffico passeggeri, accompagnata da un incremento dei ricavi e della marginalità operativa e dal proseguimento del piano di investimenti infrastrutturali. Questi risultati confermano la bontà del nostro modello di business e la capacità dello scalo di mantenere elevati livelli di connettività e qualità operativa anche in una fase di forte complessità per il settore."

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