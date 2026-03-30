Londra: balza in avanti Glencore
(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, con un rialzo del 2,32%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Glencore mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,92%, rispetto a +1,18% del principale indice della Borsa di Londra).
L'esame di breve periodo di Glencore classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,551 sterline e primo supporto individuato a 5,426. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,676.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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