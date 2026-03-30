Londra: balza in avanti Glencore

(Teleborsa) - Bene l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , con un rialzo del 2,32%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Glencore mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,92%, rispetto a +1,18% del principale indice della Borsa di Londra ).





L'esame di breve periodo di Glencore classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,551 sterline e primo supporto individuato a 5,426. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,676.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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