Energia, Commissione Ue: via libera a due acquisizioni di Phillips 66 e Glencore

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato due operazioni di concentrazione nel settore energetico. La prima riguarda l'acquisizione degli asset della raffineria Lindsey Oil Refinery da parte di Phillips 66 , entrambe società britanniche, nell'ambito della produzione e fornitura di prodotti petroliferi.



La seconda riguarda l'acquisizione del controllo esclusivo di FincoEnergies, società olandese attiva nel trading e nella fornitura all'ingrosso di carburanti, da parte di Glencore .



In entrambi i casi la Commissione ha concluso che le operazioni non sollevano preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, data la limitata posizione di mercato combinata delle società coinvolte. Entrambe le transazioni sono state esaminate con procedura semplificata.

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