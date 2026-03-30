Londra: positiva la giornata per SSE

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore inglese di elettricità e gas , con una variazione percentuale del 2,34%.



Lo scenario su base settimanale di SSE rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di SSE mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 24,91 sterline con area di resistenza individuata a quota 25,69. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 24,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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