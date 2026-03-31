Milano 9:37
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Dow Jones 30-mar
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Londra 9:37
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,14%

SSE a 3.908,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,14%
Indice SSE -0,14% a quota 3.908,28 all'apertura pomeridiana.
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