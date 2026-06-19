Madrid: accelera Acciona Energia
(Teleborsa) - Protagonista il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,46%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Acciona Energia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,86%, rispetto a +5,89% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Il grafico attuale di Acciona Energia evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 23,11 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 24,49. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 22,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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