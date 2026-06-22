Madrid: nuovo spunto rialzista per Acciona Energia

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di energia rinnovabile spagnolo , che avanza bene dell'1,87%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona Energia , che fa peggio del mercato di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24,07 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23,67. L'equilibrata forza rialzista di Acciona Energia è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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