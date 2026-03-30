New York: andamento sostenuto per Workday
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, in guadagno del 3,70% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Workday è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Workday mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 125,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 130,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 122,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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