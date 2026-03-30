New York: andamento sostenuto per Workday

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , in guadagno del 3,70% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Workday è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Workday mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 125,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 130,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 122,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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