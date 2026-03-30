Piazza Affari: balza in avanti ERG
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che tratta in utile dell'1,88% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ERG, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo del primo produttore di energia eolica in Italia si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 21,98 Euro. Supporto stimato a 21,26. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 22,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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