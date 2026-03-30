Sabaf, buyback per oltre 95 mila euro

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf ha comunicato che, tra il 23 e il 27 marzo 2026, ha acquistato complessivamente 7.220 azioni proprie ad un prezzo medio unitario di 13,2122 euro per azione e per un controvalore pari a 95.571,85 euro.



A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 27 marzo, un totale di 366.270 azioni proprie, pari al 2,887% del capitale sociale.



A Piazza Affari, nel frattempo, si contrae la performance del Produttore di attrezzature domestiche da cucina con i prezzi allineati a 13,2 euro, per una discesa dell'1,12%.









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